3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi
Kayseri’de 18-19 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar, düzenlenen törenle madalya ve belgelerini aldı. Turnuvada Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 2. Takımı birinciliği, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 1. Takımı ise ikinciliği elde etti.