  • Haberler
  • Spor
  • 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi

3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi

Kayseri'de 18-19 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar, düzenlenen törenle madalya ve belgelerini aldı.

3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi

Kayseri’de 18-19 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar, düzenlenen törenle madalya ve belgelerini aldı. Turnuvada Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 2. Takımı birinciliği, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 1. Takımı ise ikinciliği elde etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kırsal Mimarlık Mirası İçin Önemli Sempozyum Kayseri'de Gerçekleşecek
Kırsal Mimarlık Mirası İçin Önemli Sempozyum Kayseri'de Gerçekleşecek
Kayseri'de 2 Fetö'cü saklandıkları yerde yakalandı   
Kayseri'de 2 Fetö'cü saklandıkları yerde yakalandı   
Fetö'yle mücadele hız kesmiyor: 256 Şüpheli yakalandı
Fetö'yle mücadele hız kesmiyor: 256 Şüpheli yakalandı
Su taşkın kanalına düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Su taşkın kanalına düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Erciyes'e Konserli Fidan Desteği
Erciyes'e Konserli Fidan Desteği
Zirai dondan zarar gören üreticilere 210 milyon TL destek
Zirai dondan zarar gören üreticilere 210 milyon TL destek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!