3 katlı apartmanda yangın çıktı

Melikgazi İlçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde bulunan 3 katlı apartmanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanın yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler duruma müdahale etti.

Dumandan etkilenen bir çocuk Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken yangından kurtarılan diğer vatandaşların durumun iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin çabası sonrası söndürülen yangında apartmanda maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı rapor sonrası ortaya çıkacak. İnceleme yapan polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.