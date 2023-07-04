3. Katta çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir binanın son katında çıkan yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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  • 04.07.2023 10:05
  • Güncelleme: 04.07.2023 12:16
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3. Katta çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir binanın son katında çıkan yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın son katında henüz bilinemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangından etkilenen olmazken, ekipler 1 saat süren çalışmaları sonucu yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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İHA

Kayseri Gündem
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