3. kattan düşen engelli genç hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattan düşen engelli genç hayatını kaybetti.
- 17.07.2023 18:35
- Güncelleme: 17.07.2023 19:39
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3. kattan düşen engelli genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Papatya Sokak’ta yaşayan yabancı uyruklu engelli Ö.A.T (17), 3. kattaki evlerinin camından beton zemine düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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