3. kattan düşen genç kadın ağır yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3'üncü kattan düşen genç kadın ağır yaralandı.
- 11.10.2023 19:58
- Güncelleme: 11.10.2023 23:50
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3’üncü kattan düşen genç kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak üzerinde meydana gelen olayda, G.B. adlı kadın, 3 katlı binanın son katından aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de G.B.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. G.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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