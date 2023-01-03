3 kişinin katili her yerde aranıyor

Geçtiğimiz yıl 3 Ocak günü Melikgazi ilçesi Hunat mahallesinde meydana gelen olayda aralarında alacak verecek husumeti bulunan Mehmet Yılmaz ile Seyit, Gaffar Mehmet Yılmaz kardeşler ile dayıları Serdar Yılmaz ile kavga etti. Silahların ve bıçakların çekildiği olayda Mehmet Yılmaz kuzenlerini ve dayısını sokak ortasında başlarından vurarak kayıplara karıştı. Ölen iki kardeş ve dayıları yan yana toprağa verildi.

Olayın firari şüphelisi Mehmet Yılmaz’ın yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri başta olmak üzere diğer polis ekipleri çalışma yaptı. Birçok adrese baskın düzenleyen polis ekipleri Mehmet Yılmaz’ın izine Kayseri’de rastlamadı. İl genelinde sayısız güvenlik kamerası izleyen polis, cinayet şüphelisi Mehmet Yılmaz’ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Katil zanlısının yurt dışına kaçmış olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Aradan geçen bir yılın ardından polis ekipleri 3 kişinin cinayet şüphelisini yakalamak için iz sürüyor.