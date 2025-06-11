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  • 3 Kişinin öldüğü arazi kavgası davasından ayrılan bir davada karar çıktı

3 Kişinin öldüğü arazi kavgası davasından ayrılan bir davada karar çıktı

Hunat Mahallesi'nde 3 kişinin öldüğü akrabalar arası arazi kavgası olayıyla ilgili açılan ve firari sanığın davasından ayrılan dosyada karar çıktı.

3 Kişinin öldüğü arazi kavgası davasından ayrılan bir davada karar çıktı

Olay, 3 Ocak 2022 tarihinde Hunat Camii yakınındaki bir çay evi önünde gerçekleşmişti. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan M.Y. ile akrabaları Seyit, Gaffar, Mehmet Yılmaz kardeşler ve dayıları Serdar Yılmaz ile kavga etti. Silahların ve bıçakların çekildiği olayda M.Y. kuzenlerini ve dayısını sokak ortasında başlarından silahla vurarak öldürüp kayıplara karıştı. Ölen iki kardeş ve dayıları yan yana toprağa verilmişti. Olayın ardından firar eden sanık M.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor. Polis ekipleri zanlının yurt dışına kaçma ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili mahkeme devam ediyor. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada firarı sanık M.Y. hakkında 3 kez ‘Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.

3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVANIN DOSYASI AYRILDI

Üç kişinin ölümüne sebebiyet verme suçundan hakkında dava açılan M.Y. ile diğer sanıklar firari sanık M.Y.’nin babası O.Y., maktulün kardeşi O.Y., M.K.Y. ve E.A.’nın dosyası ayrıldı. Bugün görülen duruşmaya müştekiler ve sanıklar ile taraf avukatları katıldı. 

Mahkeme heyeti sanıklardan M.K.Y.’ye, ‘suçlunun kaçmasına yardım’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis, maktulün kardeşi O.Y.’ye ‘ruhsatsız silah bulundurma, suçundan 6 Bin 500 TL adli para cezası, firari sanık M.Y.‘nin babası O.Y’ye ‘Kasten basit yaralama’ suçundan 3 Bin 600 TL adli para cezasına çarptırıldı. E.A. ise beraat etti.

Haber Merkezi

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