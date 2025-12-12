  • Haberler
  • Asayiş
  • 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle açılan davaya devam edildi

3 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle açılan davaya devam edildi

Kayseri'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi.

3 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle açılan davaya devam edildi

Kayseri’de iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. S.Ö., İ.D., A.D., A.E., Y.D.’nin şikayeti üzerine M.K. ile M.E. hakkında dava açıldı. Davanın son duruşmasına müştekilerden bazıları ile tutuklu sanık M.K., tutuksuz sanık M.E. ve taraf avukatları katıldı. Müştekilerden S.Ö., “Olayın başlama nedeni benim M.K.’ye borcum olması. M.E.’nin ‘benim olayla alakam yok’ demesi yalan. M.K. benim evime gelen İ.D.’ye neden sıktı. Benim borcum vardı. Ama ödeyemedim. Kendileri de benim eniştelerim. Ödemeyi ertelemek zorunda kaldım. Olayların buraya geleceğini düşünemedim. Şikayetçiyim.  M.E.’den de şikayetçiyim. İ.D. ile sanıklar konuşuyordu. Ben M.E. ile tartıştım. Kendisi ‘gerekirse öldürürüz’ dedi. Silah sesi geldi.

Ağabeyim yaralanmış. Bekçiler olaya müdahale etmedi” diye belirtti. Tanıklardan bazıları dinlendi. Tutuksuz sanık M.E. ise, “Önceki ifadelerimi tekrar ederim beraatimi talep ederim. Tartışmanın çıkmasına konu olan TIR ile S.Ö.’nün dediği TIR başka. Benim onlarla ticari ilişkim yok. Benim tek adımın karışması M.K.’yi oraya götürmek. Benim bu işle dahilim yok. M.K. çocukluk arkadaşım. Geri gelmesi gerekir diye bekledim. Bana ‘konuşmaya gidiyorum’ dedi. Olay da birden bire gelişti” diye belirtti. Tutuklu M.K., “S.Ö. bu işin müsebbibidir” dedi. 
Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakanı Yerlikaya: 'Dur ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle son 6 ayda 9 polis şehit oldu'
Bakanı Yerlikaya: “Dur ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle son 6 ayda 9 polis şehit oldu”
Hulusi Akar'dan, 'En Aktif Belediye' teşekkürü
Hulusi Akar'dan, 'En Aktif Belediye' teşekkürü
Kocasinan'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kahvaltı desteği için imzalar atıldı
Kocasinan’da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kahvaltı desteği için imzalar atıldı
Kayseri Valisi Çiçek: 'Melik Muhammed Gazi'nin mirası, özgürlük ve direnişin sembolüdür'
Kayseri Valisi Çiçek: “Melik Muhammed Gazi’nin mirası, özgürlük ve direnişin sembolüdür”
Kayseri Gönüllü Kuruluşları Yılın Son İstişaresinde Bozok Derneği Ev Sahibi Oldu
Kayseri Gönüllü Kuruluşları Yılın Son İstişaresinde Bozok Derneği Ev Sahibi Oldu
Kayseri'de 26 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesabına aktarılıyor
Kayseri’de 26 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesabına aktarılıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!