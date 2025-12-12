3 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle açılan davaya devam edildi

Kayseri’de iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. S.Ö., İ.D., A.D., A.E., Y.D.’nin şikayeti üzerine M.K. ile M.E. hakkında dava açıldı. Davanın son duruşmasına müştekilerden bazıları ile tutuklu sanık M.K., tutuksuz sanık M.E. ve taraf avukatları katıldı. Müştekilerden S.Ö., “Olayın başlama nedeni benim M.K.’ye borcum olması. M.E.’nin ‘benim olayla alakam yok’ demesi yalan. M.K. benim evime gelen İ.D.’ye neden sıktı. Benim borcum vardı. Ama ödeyemedim. Kendileri de benim eniştelerim. Ödemeyi ertelemek zorunda kaldım. Olayların buraya geleceğini düşünemedim. Şikayetçiyim. M.E.’den de şikayetçiyim. İ.D. ile sanıklar konuşuyordu. Ben M.E. ile tartıştım. Kendisi ‘gerekirse öldürürüz’ dedi. Silah sesi geldi.

Ağabeyim yaralanmış. Bekçiler olaya müdahale etmedi” diye belirtti. Tanıklardan bazıları dinlendi. Tutuksuz sanık M.E. ise, “Önceki ifadelerimi tekrar ederim beraatimi talep ederim. Tartışmanın çıkmasına konu olan TIR ile S.Ö.’nün dediği TIR başka. Benim onlarla ticari ilişkim yok. Benim tek adımın karışması M.K.’yi oraya götürmek. Benim bu işle dahilim yok. M.K. çocukluk arkadaşım. Geri gelmesi gerekir diye bekledim. Bana ‘konuşmaya gidiyorum’ dedi. Olay da birden bire gelişti” diye belirtti. Tutuklu M.K., “S.Ö. bu işin müsebbibidir” dedi.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.