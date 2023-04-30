3. Lige çıkan Talasgücü Belediyespor moral aşıladı

Bölgesel Amatör Lig şampiyonu Talasgücü Belediyespor, Kahramanmaraş'ta depremzede aileleri ziyaret etti. Çocuklarla ilgilenen futbolcular onlarla futbol oynadı.

PAYLAŞ
  • 30.04.2023 09:53
  • Güncelleme: 30.04.2023 13:37
  • 106
3. Lige çıkan Talasgücü Belediyespor moral aşıladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig şampiyonu Talasgücü Belediyespor, Kahramanmaraş’ta depremzede aileleri ziyaret etti. Çocuklarla ilgilenen futbolcular onlarla futbol oynadı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup şampiyonu Talasgücü Belediyespor, deprem bölgesi Kahramanmaraş’a giderek minik bedenlerin yüzünü güldürmeye çalıştı. Türkiye 3. Ligi’ne yükselmeyi başaran sarı lacivertliler, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ve Elbistan ilçelerinde çocuklara futbol topu, Kayserispor ve Talasgücü forması hediye etti. Talasgücü Belediyespor futbolcuları, miniklerle futbol maçı yaptı.

Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, yıllar sonra Kayseri’ye bir profesyonel takım hediye etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şampiyonluk kutlaması yapmak yerine depremzede aileler ve çocukları ile bir araya gelerek onlara moral olmayı tercih ettiklerini söyledi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediyede her bir çalışanın sendikası Ahmet Çolakbayrakdar'dır'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Belediyede her bir çalışanın sendikası Ahmet Çolakbayrakdar'dır'

Başkan Büyükkılıç: 'Bu güzel şehri bu noktaya getiren işçi kardeşlerimizdir'

Başkan Büyükkılıç: 'Bu güzel şehri bu noktaya getiren işçi kardeşlerimizdir'

Melikgazi'de Öğrencilere Sıfır Atıkla İlgili Farkındalık Eğitimi

Melikgazi'de Öğrencilere Sıfır Atıkla İlgili Farkındalık Eğitimi

MHP'nin adayları Bünyan'da mahalleliyle buluştu

MHP’nin adayları Bünyan’da mahalleliyle buluştu

Glutensiz Kafe Yoğun İlgi Görüyor

Glutensiz Kafe Yoğun İlgi Görüyor

Başkan Yalçın'dan Yapılandırma Çağrısı

Başkan Yalçın'dan Yapılandırma Çağrısı

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

Genç kadın kendini asarak yaşamına son verdi

Genç kadın kendini asarak yaşamına son verdi

DAHA FAZLA
Talasgücü Belediyespor şampiyonluğu kutladı

Talasgücü Belediyespor şampiyonluğu kutladı

Bakan Akar: 'Mehmetçik şu anda Zap'ta, Gabar'da, Gara'da. Teröristlerin barınakları, sığınakları başlarına yıkıldı'

Bakan Akar: 'Mehmetçik şu anda Zap'ta, Gabar'da, Gara'da. Teröristlerin barınakları, sığınakları başlarına yıkıldı'

Bakan Nebati Kayseri'ye geliyor

Bakan Nebati Kayseri’ye geliyor

Kayseri Yöresel Ürünler ve Bahçe Botanik Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Kayseri Yöresel Ürünler ve Bahçe Botanik Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Develigücü ile Atletikspor karşı karşıya gelecek

Develigücü ile Atletikspor karşı karşıya gelecek