3 Mayıs Türkçülük Günü’nün başlangıcı, Hüseyin Nihal Atsız’ın, Sabahattin Ali hakkında kaleme aldığı ve kamuoyunda tartışma yaratan yazı sonrası açılan hakaret davasıyla başlamaktadır. Bu dava kapsamında açılan ‘Irkçılık-Turancılık Davası’nın ilk duruşması 7 Eylül 1944'te başladı ve 29 Mart 1945'e kadar devam etti. Toplamda 65 oturum süren bu dava sürecinde 23 önemli ismim yargılandı. 3 Mayıs 1944 tarihli 'Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali' 2. duruşması için Ankara’ya gelen Atsız destekçileri, tren garı çevresinde toplandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı ve birçok kişi Irkçılık-Turancılık Davası kapsamında yargılandı. Bu süreçte, aralarında Alparslan Türkeş, Reha Oğuz Türkkan ve Nejdet Sançar gibi isimlerin de bulunduğu birçok kişi tutuklandı. 1945 yılında, tutuklu bulunan isimler, yaşanan olayları anmak amacıyla bir araya gelerek bu günü sembolleştirdi ve bu tarih, sonraki yıllarda Türk milliyetçileri tarafından düzenli olarak anılan ‘3 Mayıs Türkçülük Günü’ haline geldi.