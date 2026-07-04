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3'ncü Kadın Kooperatifleri Fuarı açıldı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

3'ncü Kadın Kooperatifleri Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açıldı. Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz Artık fuarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'Geleneksel hale gelen 3'ncü Kadın Kooperatifleri Fuarımızı bugün başlatıyoruz. 3 gün boyunca burada kadın kooperatiflerimiz hem emeklerini sergileyecekler hem de satış yapacaklar' dedi.

3'ncü Kadın Kooperatifleri Fuarı açıldı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

3’ncü Kadın Kooperatifleri Fuarı açıldı 

3’ncü Kadın Kooperatifleri Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde açıldı. Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz Artık fuarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Geleneksel hale gelen 3’ncü Kadın Kooperatifleri Fuarımızı bugün başlatıyoruz. 3 gün boyunca burada kadın kooperatiflerimiz hem emeklerini sergileyecekler hem de satış yapacaklar” dedi. 

Kayseri Valiliği himayelerinde düzenlenen 3’ncü Kadın Kooperatifleri Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde açıldı. 

Fuar kapsamında 22 kadın kooperatifi el emeği göz nuru ürünlerini 3-4-5 Temmuz tarihleri 16.00 – 24.00 saatleri arasında vatandaşlara sergileyecek. 

Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz Artık fuarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Geleneksel hale gelen 3’ncü Kadın Kooperatifleri Fuarımızı bugün başlatıyoruz. 3 gün boyunca burada kadın kooperatiflerimiz hem emeklerini sergileyecekler hem de satış yapacaklar. Kayserili hemşerilerimizin destekleri olacak ve farklı etkinliklerle de şehrimize bir değer katmış olacağız. Tüm hemşerilerimize de buradaki güzelliği paylaşmaya bekliyoruz, davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Kadın Kooperatifleri Koordinasyon Başkanı Sefure Deveci de “Kadın kooperatiflerimizin fuarı burada 3 gün boyunca saat 16.00 – 24.00 arasında açık olacak. Etkinliğimizde hanımefendiler tekstil, el sanatları ve gıda konusunda ürünlerini tanıtıp, satışa sunacaklar. Yine aynı şekilde müzik, eğlence, spor etkinliklerimiz olacaktır. Tüm Kayserili vatandaşlarımızı bu güzel fuarımıza bekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi

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