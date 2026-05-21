3 oda başkanından ortak çağrı 'Park alanının konut alanına dönüştürülmesine yönelik meclis kararı tekrardan değerlendirilsin'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne(TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Kamuran Arı, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Zafer Tarık Taner ve Şehir Plancıları Odası Kayseri Şube Başkanı Taner Cinel ortak basın açıklamasında bulundu.

Açıklamanın gündeminde, Talas Belediyesi Meclis Toplantısında görüşülen ve Ali Dağı paraşüt pisti iniş alanı yakınında bulunan park alanının konut alanına dönüştürülmesi kararı gündeme getirildi. Park alanının imara açılmasının doğru olmadığını belirten oda temsilcileri kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek aksi takdirde yasal yollarla itiraz edeceklerini ifade etti.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Zafer Tarık Taner, “Kentler yalnızca konut alanlarından ibaret değil. Şehrin sağlıklı gelişebilmesi için yeşil alanların, parkların, eğitim tesisi alanlarının, sağlık tesisi alanlarının, belediye hizmet alanlarının ve benzeri sosyal yaşam alanlarının korunması büyük önem taşımakta. Ancak kamu kullanımına ayrılmış belirttiğimiz alanların gerekçesi her ne olursa olsun konut alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği kararları; şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından kabul edilemez uygulamalardır. Kamusal alanlar vatandaşların nefes aldığı, sosyal yaşamın güçlendiği, çocuklarımızın güvenle oyun oynadığı ve kentlinin sosyal ile teknik altyapı ihtiyaçlarının karşılandığı ortak yaşam alanlarıdır. Bu alanların yapılaşmaya açılması kentsel yaşam kalitesini düşürmekte, çevresel sürdürülebilirliği zedelemekte ve gelecek kuşaklara bırakılması en önemli doğal ve sosyal mirası tehdit etmektedir. Şehir planlama ilkeleri kişisel veya ekonomik çıkarlar doğrultusunda değil, toplumun ortak ihtiyaçları gözetilerek planlanmalı ve uygulanmalıdır. Kamusal alanların azaltılması yerine artırılması gereken bir dönemde bütüncüllüğü olan park alanlarının değişikliği, plan yolu değişikliği ve imar arsasına dönüştürülmesi şehircilik ilkeleri doğrultusunda değildir” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Oda Başkanı Zafer Tarık Taner, Talas Belediyesi tarafından alınan kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak; “İlgili meslek odaları olarak kentlerin rant odaklı değil, insan odaklı planlanması gerektiğini bir kez daha vurgulayarak bu doğrultuda Talas Belediye Meclisinin 6 Nisan 2026 tarihli kararına istinaden Büyükşehir Belediyesi Meclisinde 11 Mayıs 2026 tarihli toplantısında kabul edilen Ali Dağı paraşüt pisti iniş alanı olarak bilinen mücavirindeki park alanının konut alanına dönüştürülmesine yönelik meclis kararının tekrardan değerlendirilmesini talep ediyoruz. Şeffaf, katılımcı ve kamu yararını önceleyen bir planlama anlayışının takipçisi olmaya devam edeceğimizi ve gerekirse her türlü yasal süreci, haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” diye konuştu.

Şehir Plancıları Odası Kayseri Şube Başkanı Tamer Cinel ise “Basın bülteni içerisinde belirttiğimiz kamusal alanların konut alanına çevrilmesi kısmında çok kötü bir örnekle karşı karşıyayız. Özellikle bütüncüllüğü olan bir park alanının, yanında birbiriyle bağlantılı şu anda çok aktif olarak kullanılan bir paraşüt pistinin iniş alanının bulunması, Talas'a bir nefes aldıracak Deli Çay'ın kenarındaki bir koruma bandında olması, bunlar kamusal anlamda sıkıntı yaratacak işler. Dolayısıyla bizler de anayasal gereklilik olarak odalar, kamu yararına çalışan meslek örgütleridir. Burada bir kamu yararı olmadığını, en azından bir daha değerlendirilmesi gerektiği konusunda bir uyarıda bulunmak istiyoruz yöneticilerimize. Yani mümkün olduğunca bu işleri yasal yollara başvurmadan halletmekten yana olmalıyız. Bunun için de en son cümlede bahsettiğimiz şeffaf, katılımcı planlamadan yanayız. Mümkünse bir daha gözden geçirilsin ama eğer bu şekilde devamlılığı olacaksa bunu hukuki yollara da 3 oda olarak birlikte taşıyacağımızı buradan duyurmak isteriz” açıklamasını yaptı.