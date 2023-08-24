3 saatte, 3 bin 420 kişi ve 1090 araç sorgulandı
Kayseri'de 400 polisin katılımı ile 52 farklı noktada huzur uygulaması yapıldı.
- 24.08.2023 12:42
- Güncelleme: 24.08.2023 13:41
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de 400 polisin katılımı ile 52 farklı noktada huzur uygulaması yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, şehrin huzur ve güvenliği için 3. kez huzur uygulaması yaptı. 400 polisin katılımı ile 52 farklı noktada uygulama yapan ekipler, şahıslar ve araçlar üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan 3 saatlik uygulamada, 3bin 420 şahıs ve bin 90 araç sorgulandı.
Ayrıca, 33 umuma açık yer, 45 park ve bahçe polis ekipleri tarafından kontrol edildi.
İHA
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