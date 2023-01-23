3'üncü sınıf öğrencisinden anlamlı bağış

Yozgat'ın Sorgun Agahefendi ilkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlı Fidan, kumbarasında biriktirdiği tüm harçlıklarını çevre duvarı yapılması için bağışladı.

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  • 23.01.2023 14:06
  • Güncelleme: 23.01.2023 14:06
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3'üncü sınıf öğrencisinden anlamlı bağış
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Sorgun Agahefendi ilkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Nazlı Fidan, kumbarasında biriktirdiği tüm harçlıklarını çevre duvarı yapılması için bağışladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Agahefendi Okul Aile Birliği tarafından alınan karar ile öğrenciler için tehlike oluşturan bahçe ihata telleri yerine duvar yaptırılmasına karar verildiğini ve bu çerçevede birçok velinin katkıda bulunduğunu belirtti. Bunlardan en önemlisinin 3’üncü sınıf öğrencisi Nazlı Fidan’ın yaptığı bağış olduğunu vurgulayan Öcal “Okulumuz 3. Sınıf öğrencilerinden Nazlı Fidan, okul harçlıklarından biriktirdiği parasının tamamını hiç tereddüt etmeden bağış yapmıştır. Koca yürekli küçük Nazlı’nın bu onurlu davranışı okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi duygulandırmıştır. Nazlı’ya bu anlamlı davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Diğer yandan okul aile birliği hesabına bağışlarını yaparak destek olan velilerimiz ile bağışta bulunan ve bulunacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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