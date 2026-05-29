3 yaşındaki Aybüke bulundu

Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Alamettin Yaylası'nda kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde AFAD ekipleri, Jak ve Komando timleri tarafından yapılan aramalar sonucunda bulundu.

Olay, Perşembe günü akşam saatlerinde Çayıralan ilçesi Alamettin Yaylası’nda meydana geldi. Söbeçimen köyünde yaşayan 3 yaşındaki Aybüke İnce'den haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde AFAD ekipleri, Jak ve Komando timleri harekete geçti. Sevindirici haber ise bu sabah saatlerinde geldi. 3 yaşındaki Aybüke, kaybolduğu noktadan 2 kilometre uzaklıkta ekipler tarafından bulundu.

Haber Merkezi

