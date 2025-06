3 yeni okulun toplu açılışı yapıldı: 'Türkiye'ye damga vuracak okulun açılışı Eylül'de'

Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Mehmet Altun ile Germir ve Osmanlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Melikgazi Belediyesi Nezaket Altun-Halil Altun Anaokulu Melikgazi Belediyesi Nezaket Altun - Halil Altun İlkokulu Melikgazi Belediyesi Av. Mehmet Altun Ortaokulu 3 yeni okulun toplu açılış töreni düzenlendi. Törene, Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı. Törende konuşan Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: “Aramızda bir protokol yaptık. O protokole göre Mehmet abinin o günkü arsasının bedeli 20 tane okul yapıyor. Bir tane de Kayseri'ye büyük cami yaptırmak istediğini söylemişti. Ki Kayseri'nin en büyük camisi bundan 800 yıl kadar önce yapılmış olan Hunat Camisi. Ondan daha büyük bir cami yok. Bunları protokole bağladık. Evet ben de şahit olarak imza attım. Daha sonra da bütün şehirlerde belediye başkanlarını arayarak kendi istediği bazı şehirler vardı. “Özellikle para kazandığım şehirlerde okul yaptırmak istiyorum” diyordu. Fakat o belediye başkanlarının bir kısmı bu işi anlamadılar. Hazine arsa verecek, belediye başkanları bunu satacak, aldığı parayla okul yaptıracak. Kayseri'nin anlamaması mümkün değil. Mustafa Başkan başta olmak üzere, Ahmet Çolak Bayraktar, Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanımız anında tamam dediler ve okulların büyük bir bölümü Kayseri'ye doğru yapılmaya başlandı. Bugün de burada yapılan bu okullardan 3 tanesinin açılışını yapıyoruz. Allah Mehmet amcamdan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek de hayırsever Mehmet Altun’un yaşadığı gibi bir hayat yaşamanın herkese nasip olmasını dileyerek: “Biz hayırlarıyla yaşayan bir milletiz. Şimdi Mehmet amcam, Sayın Bakanım duygulandı. Çünkü annesinin ve babasının ismini burada görünce duygulandı. Az önce söylediğim gibi. Biz ölüleriyle yaşayan bir milletiz ve Müslümanız. Ve onların şu an bizim aramızda Mehmet amcayla beraber olduğunu görüyor ve inanıyoruz. Allah bana ve arkadaşlarımıza da Mehmet amcanın yaşadığı gibi bir hayat nasip etsin” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da Kayseri’nin hayırseverliği ile anıldığını belirterek: “Kayseri’de birçok hizmete imza atan Mehmet Altun amcamıza huzurunuzda bir Kayserili olarak teşekkür ediyorum. Kayseri sanayisiyle birçok güzel şeylerle anlıyor ama en çok da gittiğimiz yerlerde hayırseverliğiyle anlıyor. 81 vilayette Kayseri denince herkes hayırseverlerin her işi yaptığını ve devlet ihtiyaç duyduğu her yerde iş adamlarına başvurup iş adamlarımızla, hayırseverlerimizle bütün binalara kafamızı çevirdiğimizde bir hayırseverin ismi var. Hayırseverlerin yaptırdığını her zaman söylüyorlar. Biz de gururla bundan iftihar ediyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da Kayseri’nin öğrenci şehri olduğunu söyleyerek: “Kayseri ticaretiyle, turizmiyle ünlü bir şehir ama Kayseri'de yaşayan 3 insanın biri öğrenci. 320 bin civarında ilk ve ortaokul kısımlarında okuyan öğrencilerimiz var. Yaklaşık 75 bin civarında üniversitelerde okuyan öğrencilerimiz var. 5 üniversite olan bir şehirde 75 bin öğrenci hakikaten güzel hatır sayılır bir büyüklük. Dolayısıyla Kayseri aslında eğitim ve öğretime çok ciddi manada destek veren, katkı veren bir şehir. Öğrencilerimizin sayısı hakikaten 3'te 1, nüfusun 3'te 1'i öğrenci. Bu çerçevede Kayseri'nin ciddi manada Türkiye ortalamasına baktığımız zaman herhalde 19 milyon civarında bir öğrencimiz var. Ortalaman çok üzerinde bir öğrenci sayımız var. Emeğe geçenlere ben burada teşekkür etmek istiyorum. Burada Mehmet amcamıza da bir teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten her insana hayır nasip olmuyor. Sayın Bakanımızın özellikle gayretleriyle İstanbul'daki o büyük arazilerin Kayseri gibi hatta Kayseri'nin dışında Malatya'ya gibi Elazığ gibi farklı yerlerde de okullar olduğunu biliyoruz. Öğretim hayatına kazandırılmış olması gerçekten takdire şayan bir şey. Ben özetle şunu söylüyorum. Her para hayra gitmez. Hayra gidenlerin de emeklerine yüreklerine sağlık diyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da hayırsever Altun’a teşekkürlerini sunarak: “Değerli başkanımızın ve kıymetli ekibinin gayretleriyle 3 tane okulun temelini atmıyoruz, dikkatimizi çekerim, açılışını yapıyoruz. Allah helalinden hayırseverimize ve kıymetli ailesine daha çok versin. Kayseri'miz malum hayırseverler şehri olarak anılır. Değerli bakanımızın önderliğinde o dönemde yapılan protokoller gereği, yapılan bu güzel çalışmalar meyvelerini vermeye başladı” şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Eylül ayında Türkiye’ye damga vuracak bir okul açılışının daha yapılacağını vurgulayarak şunları söyledi: “Haseki Bakanımızın bakanlığı döneminde bir protokol imzalandı. Ve İstanbul'daki arsasına karşılık bakanlığımız 20 okul 1 cami yapmak üzere Mehmet Amca ile anlaşmıştı. Sağ olsun Haseki Bakanımız aradı dedi ki; “Mustafa böyle bir çalışma yapacağız. İlk senin oradan başlayalım. Protokolü hemen imzala. Prosedür başlat” dedi ve başladık. Bugün burada çocuklarımız eğitim alır hale geldi. Sadece bu iki okul değil aynı zamanda da Osmanlı mahallemizdeki üçüncü okulunda inşallah bugün açılışını yapmış oluyoruz. Bu okulların haricinde fevkinde Türkiye'ye gerçekten damga vuracak bir okulun açılışını Eylül'e yapmak istiyoruz. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Meslek Lisesi Bu lise inşallah Kayseri'nin yarım kalmış havacılık tarihinin yeniden yazılmasını, Kayseri'nin sanayisinin yeniden şekillenmesini sağlayacak. Ülkeye gerçekten çok nitelikli havacılık ve uzay bilimleri alanında gençlerin yetişmesini sağlayacak.”