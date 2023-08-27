30 Ağustos Provası Yapıldı

Kayseri’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın provası Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Sabah saat 10.00’da gerçekleştirilen prova için Cumhuriyet Meydanı araç trafiğine kapatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin yerini alması ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın geçit töreninin provası gerçekleştirildi. Ayrıca törende okunacak şiir ve halk oyunu gösterilerinin de provası yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, polis, arama kurtarma ekiplerinin de geçit yaptığı tören provasını vatandaşlar da ilgiyle izledi.