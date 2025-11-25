30 Ağustos'ta Yeni Park Çalışmaları Başladı

Melikgazi Belediyesi, ilçe genelindeki park ve bahçe çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Belsin Bölgesi 30 Ağustos Mahallesi'nde 9000 metrekarelik geniş bir alanda yeni bir park yapımına başladı.

Yeni park, bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanıyor. İçerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve kamelyaların bulunacağı park, önümüzdeki yaz sezonunda cıvıl cıvıl bir sosyal alan haline gelecek. Ayrıca, bölgede inşa edilen iki yeni siteye de hitap edecek parklar planlanıyor.

Melikgazi Belediyesi, son 6 yıl içinde 300’den fazla park yaparak ilçenin yeşil alanlarını artırmıştı. Yeni park ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren belediye, Melikgazi’nin her geçen gün daha da güzelleşmesini sağlamayı hedefliyor. Bu yeni projelerin, ilçeye hayırlı olması bekleniyor.

Haber Merkezi

