30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, 103'ncü yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri protokolünün ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, 103’ncü yıl dönümü sebebiyle Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından tören, şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşı okunması ile başladı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi tarafından yapılan gösteriler ile öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ithafen şiir okundu.

Tören, geçit töreninin ardından sona erdi.

