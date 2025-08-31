  • Haberler
30 Ağustos Zafer Bayramı Floor Curling Turnuvası Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakalarla tamamlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Floor Curling Turnuvası yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü münasebetiyle yapılan Floor Curling Turnuvası Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.
İki gün süren müsabakalara yaş kategorisi olmaksızın 12 takımdan 28 kız ve erkek sporcular katıldı. Turnuva ile ilgili bilgi veren Floor Curling İl Temsilcisi Ali Akyüz, “Bugün burada 30 Ağustos Zafer Bayramı Floor Curling Turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. Bu turnuva 7’den 77’ye herkesin katılabildiği bir turnuvaydı. Gelişmekte olan bir spor branşıyız. Floor Curling olarak Kayseri’de çok önemli bir yer edindik. Bu vesile ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere büyün şehit ve gazilerimizi anıyoruz. Bugün müsabakalara 14 takımdan 28 sporcu katıldı. Gençler çok iyi yerlere geliyorlar. Bu sporu merak eden ve öğrenmek isteyen herkesi il temsilciliğimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

