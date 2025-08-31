30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu Lise'de yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünde Kayseri Lisesi’nde Resepsiyon düzenlendi. Programa; TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, il müdürleri, oda başkanları, rektörler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Halk oyunları gösterisinin sergilenmesinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı için protokol tarafından pasta kesilmesiyle birlikte program sona erdi.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Anadolu parçalanmak üzereydi. Afyon işgal altındaydı, İzmir işgaldeydi. Gözümüzün bebeği İstanbul işgal altındaydı. Anadolu parçalanmaya çalışılıyordu. İşte bu büyük millet. Yine içerisinden çıkardığı lideriyle, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir ve beraber olarak küllerinden doğarak o karanlığı defetti. İstiklale yürüdük. Ancak bir kez daha o kötü günler gelmemesi için bedel ödemiş, bedel ödeye ödeye bu günlere gelmiş bir millet olarak uyanık olmalıyız. Yine dünya mazlumlarının sığınağı olan bu devletimiz, bu milletimizin bütün fertleri çalışmak zorunda. Memurlarımız, öğrencilerimiz, bürokratlar, bizler çok çalışmalıyız. Bir an bile pes etmemeliyiz. Biz sadece kendimiz için değil. Bize güvenen mazlum coğrafyalar için bile olsa pes edemeyiz. Çalışmalıyız, devam etmeliyiz. İşte bu duygularla. Kayseri'de bu taş mektebin meydanından, bahçesinden, başta Gazi Mustafa Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca bu bahçeye akın akın gelip doldurduğunuz için 30 Ağustos'un millet ve devlet el ele, gönül gönüle kutlamak için bu bahçeye akın ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum minnetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bayramınız olsun” ifadelerini kullandı.