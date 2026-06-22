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30 Dağcı Yaz Yürüyüş Liderliği Kursunda Eğitim Aldı

Kayseri'de düzenlenen Yaz Yürüyüş Liderliği Kursu, 30 dağcının katılımıyla tamamlandı.

30 Dağcı Yaz Yürüyüş Liderliği Kursunda Eğitim Aldı

13-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen kursta katılımcılara doğada güvenli yürüyüş teknikleri, grup yönetimi, yön bulma ve acil durumlarda müdahale yöntemleri konusunda eğitim verildi. Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitimlere de yer verilen kursta, kursiyerlerin liderlik becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Eğitim programı kapsamında Kayseri'nin çeşitli doğa parkurlarında saha çalışmaları yapıldı. Katılımcılar, eğitimlerde öğrendikleri bilgileri arazi şartlarında uygulayarak rota planlama, grup sevk ve idaresi ile güvenli yürüyüş teknikleri üzerine pratik yaptı. Kursun sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından programı başarıyla tamamlayan 30 dağcıya katılım belgeleri verildi. Yetkililer, kursun doğa yürüyüşlerinde güvenliğin artırılması ve nitelikli yürüyüş liderlerinin yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Haber Merkezi

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