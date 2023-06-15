30 ilde 95 ayrı dosyadan aranan suç makinesi dolabın arkasından çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 30 ilde 95 ayrı yakalama emri bulunan bir şahıs evindeki dolabın arkasında saklanırken yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Hakkında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından Kayseri, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Mardin, Kütahya, Ordu, Batman, Giresun, Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Trabzon, Elazığ, Bursa, Tekirdağ, Mersin, Ağrı, Karaman, Sakarya, Konya, Şırnak, Çanakkale, Kırklareli, Adana, Aydın, Afyonkarahisar, Erzincan ve Diyarbakır olmak üzere 30 il tarafından 95 ayrı yakalama emri ile aranan ve 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç., ikametinin yatak odası bölümünde dolabın arkasında saklanır vaziyette yakalandı.

Dolap arkasında yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk gönderildi.