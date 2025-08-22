30 noktada telsiz bağlantıları kurularak haberleşme tatbikatı düzenlendi

  • Haberler
Kayseri'nin 30 farklı noktasında telsiz bağlantıları kurularak haberleşme tatbikatı düzenlendi. Tatbikata 18 arama kurtarma ekibi ve 4 AFAD ekibinin yanı sıra toplam 500 personel ile gönüllüler katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in öncülüğünde geniş katılımlı haberleşme tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik koordinesinde düzenlenen tatbikata, 18 arama kurtarma ekibi ve 4 AFAD ekibinin yanı sıra toplam 500 personel ile gönüllüler katıldı. Kentin 30 farklı noktasında telsiz bağlantıları kurularak haberleşme denemeleri yapıldı.

Haber Merkezi

