30 yıl 10 ay hapisle aranan 2 hükümlü yakalandı
Kayseri'de kasten öldürme suçundan haklarında kesinleşmiş 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan haklarında kesinleşmiş 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.K. (63) ve H.M.K.’nın (34) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 hükümlü, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan M.K. ve H.M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
