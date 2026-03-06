30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'Hırsızlık' suçundan 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. (23) yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında “Hırsızlık” suçundan 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. (23), saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

