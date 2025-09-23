300 daire yarın hak sahiplerine teslim edilecek

Kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Küçükali-Battalgazi Mahallesi'nde yapımını tamamladığı 7 blok, 300 dairenin teslimini ve kura törenini gerçekleştirecek.

24 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da gerçekleştirecekleri törene tüm hemşehrilerini davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi, Altınoluk, Çorakçılar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile, güvenli ve depreme dayanıklı yeni yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece vatandaşlarımız artık daha konforlu, modern ve dayanıklı evlerde oturmuş oluyor. Küçükali Mahallesi (Battalgazi) 2. etap kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapımını tamamladığımız bloklarımızda yer alan dairelerimizi peyderpey teslim etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 7 bloğumuzda yer alan 300 daireyi teslim etmenin gurur ve mutluluğunu yaşayacağız. Küçükali Mahallemizde 24 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da gerçekleştireceğimiz törenimize tüm vatandaşlarımızı bekleriz" şeklinde konuştu.