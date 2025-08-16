31 daire yeni sahiplerini buldu

Melikgazi Belediyesi yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir Mahallesinde mülkiyeti kendisine ait olan 31 adet dairenin satış ihalesini gerçekleştirdi.

31 daire yeni sahiplerini buldu

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir Mahallesinde mülkiyeti kendisine ait olan 31 adet dairenin satışını ihale ile gerçekleştirdi.

Belediye, vatandaşlara yüzde 25 peşinat, 36 ay sabit taksit imkânı ile tamamen faizsiz ödeme kolaylığı sağlıyor.

Melikgazi Belediye Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen ihaleye çok sayıda vatandaşın katıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “İhalemiz tamamen kamuoyuna açık, şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi.  Melikgazi'de yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artması için ömrünü tamamlamış binalara yerinde dönüşüm yapıyoruz. Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir Mahallesinde kentsel dönüşüm sonucu tamamladığımız konutlarımızdaki 31 adet 3+1 ve 4+1 dairelerimiz satışa sunuldu. Mülkiyetimizdeki taşınmazların ekonomiye kazandırılması hem belediyemizin yatırım gücünü artırıyor hem de vatandaşlarımıza yeni fırsatlar sunuyor. Ev sahibi olmak isteyenler, modern ve konforlu evlerin sahibi oluyor. Satıştan elde edilen gelir yine ilçemizde yapacağımız yeni sosyal konut projeleri ve yeni yatırımlarımız için kullanılacak. Tamamen faizsiz, yüzde 25 peşinat, 36 ay eşit taksit imkânı ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını ve huzurla oturmalarını dilerim” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

