310 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde 3 gün içerisinde 3 farklı binadan toplamda 310 bin lira değerinde eşya çalındı. Soygun esnasında kendilerini gizlemek için kapüşon ve eldiven giyen 2 şüpheli, Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin 43 bina ve iş yerinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda adresleriyle birlikte tespit edildi. Soygunu gerçekleştiren 26 yaşındaki S.Y. ve M.T.’nin gittikleri adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucunda polis ekipleri tarafından yakalanan S.Y. ve M.T. adli işlemlerin uygulanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.