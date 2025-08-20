32 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'Kasten Öldürme' ve 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan A.K. (21) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "Kasten Öldürme" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (21) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi
