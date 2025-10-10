320 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 320 milyon 620 bin 143 TL tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı: “Üreticilerimizin emeği, alın teri ve toprağın bereketi için desteklerimizi sürdürüyoruz. 320 milyon TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 290 milyon 875 bin 640 TL, Bireysel Sulama Hibe Desteği 29 milyon 744 bin 503 TL olmak üzere toplam 320 milyon 620 bin 143 TL olarak destek sağlanacak.