320 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kayseri İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Çay ve Tütün Tespit Köpek unsurları ile birlikte icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında kimlik sorgusu için durdurulan T.M.’nin sevk ve idaresinde bulunan tırda yapılan aramada; 320 paket bandrolsüz hologramsız kaçak olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlandı.