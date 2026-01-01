33. Dönem POMEM başvuruları başladı

Polis Akademisi Başkanlığı 33. Dönem başvurularının başladığını duyurdu. 10 bin polis alımı olacağı dönemde adaylar, 31 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında http://www.ais.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 20 Ocak 2026 Salı günü saat: 17.00’ ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecekler.

Yapılan açıklamada, “Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2024 veya 2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60,00 önlisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az 65,00 taban puanı ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 6 bin 800 erkek ile bin 200 kadın ve önlisans mezunu bin 700 erkek ile 300 kadın aday olmak üzere toplam (10.000) öğrenci alımı yapılacaktır” denildi.