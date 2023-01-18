33 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

Kayseri'de bir kimseyi fuhşa teşvik etme, yaptırmak, aracılık etme veya yer temin etmek suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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  • 18.01.2023 21:08
  • Güncelleme: 20.01.2023 10:45
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33 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de "bir kimseyi fuhşa teşvik etme, yaptırmak, aracılık etme veya yer temin etmek" suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. "Bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırmak veya aracılık etme veya yer temin etmek" suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö.’nün Talas ilçesine bağlı Yazyurdu Mahallesi’nde bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Ö.Ö., operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

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İHA

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