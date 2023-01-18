33 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
Kayseri'de 'bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırmak veya aracılık etme veya yer temin etmek' suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö. isimli kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 18.01.2023 18:50
- Güncelleme: 18.01.2023 18:50
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Talas ilçesi Yazyurdu Mahallesinde ikamete yaptığı operasyonda: Hakkında ‘Bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırmak veya aracılık etme veya yer temin etmek ‘suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö. isimli şahıs ekiplerin yapmış olduğu çalışma ile yakalandı.
Yakalanan O.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
1ha
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