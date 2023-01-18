33 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Talas ilçesi Yazyurdu Mahallesinde ikamete yaptığı operasyonda: Hakkında ‘Bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırmak veya aracılık etme veya yer temin etmek ‘suçundan 33 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö. isimli şahıs ekiplerin yapmış olduğu çalışma ile yakalandı.

Yakalanan O.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.