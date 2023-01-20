333 bin 905 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kayseri'de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte 333 bin 905 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

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  • 20.01.2023 12:34
  • Güncelleme: 20.01.2023 13:37
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333 bin 905 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle birlikte 333 bin 905 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. Kayseri’de bin 137 okulda öğrenim gö-ren 333 bin 905 öğrenci, Kayseri heyecanı yaşadı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ile birlikte İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu’nda düzenlenen törene katılarak, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden protokol, karnelerini verdi. Burada açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Yavrularımız tatilini yapacak ve daha dinlenmiş olarak da ikinci yarıya başlayacaklar. Velilerimize hayırlı uzun ömürler dilerken, öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Kayseri’mizin eğitimde aldığı mesafeyi biliyoruz. İnşallah daha fazlasını yapma adına hep beraber el birliği Kayseri’mizi eğitim alanında daha iyi bir noktaya taşıma anlamında gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Bugün karnelerini dağıttığımız öğrencilerin mutluluklarını, pırıl pırıl yüzlerini görüyoruz. Kazasız belasız bir dönemi çok şükür geride bıraktık. Kayseri’de bin 137 okulda, 33 bin 3905 öğrenci, 21 bin 870 öğretmenimiz var. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum ki, gerçekten çok büyük bir camia. Birçok ilin nüfusundan fazla. Kayseri başarı sıra-lamasında ortalaması birçok ilin üzerinde ve çıta sürekli yükselmekte. Gittiğim her okulda, öğrencilerimizin özgüvenini ve öğretmenlerimizin fedakarlığını görüyorum. Öğretmenlerimizin fedakârca çalışmasını, öğrencilerimizin yüzlerindeki mutluluktan, tebessümden görüyorum. Kayseri Valisi olarak önümüzdeki dönemde daha büyük başarıların geleceğine inanıyorum. Özellikle hem akademik, hem de eğitim noktasında, milli ruh içerisinde bu memlekete faydalı gençler yetiştireceklerine inancım tam” şeklinde konuştu.

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İHA

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