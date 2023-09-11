340 bin 251 öğrenci ders başı yaptı

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programı gerçekleşti.

Hayriye Dabanoğlu İlkokulu’nda gerçekleşen 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programı’na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, müdürler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, minik öğrencilerin şiir ve halk oyunları gösterisi renkli görüntüler oluşturdu.

Törende konuşmaların ardından Vali Çiçek, Büyükkılıç ve protokol sınıfları gezerek, yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ TAŞIYAN ARAÇLARIMIZIN GÜVENLİĞİ BİZİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ”

Sınıf gezisi esnasında öğrencilerle birlikte sınıf sıralarına oturan Vali Çiçek, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’de öğrencilerin güvenliği için bir ilke imza attıklarını ifade ederek “Bu sene Türkiye’de belki de de bir ilk olarak, okul servisleri için farklı bir çalışma başlattık. Öğrencilerimizi taşıyan araçlarımızın güvenliği bizim birinci önceliğimiz. Türkiye’de ilk olarak , üniversitemizle beraber bütün okul servis şoförlerin uyuşturucu testinden geçirdik. Özellikle okul servisi ve okul güvenliği noktasında okul polisi sayımızı iki kat arttırdık. Okulların etrafında ıssız bir yer bırakmamak adına her yeri kameralarla donattık” şeklinde konuştu.

Çiçek, yaşanan olumsuzluklar rağmen öğrencilerin başarı sıralarının yüksek olduğunu dile getirerek, “Bu sene Kayseri eğitim öğretim döneminde olumsuzluklara rağmen büyük başarı kaydetti. LGS sınavlarında Kayseri’den İlk 100’de 21 öğrenci var. Bu bizim için büyük bir başarı. Genel olarak hem LGS sınavlarına hem üniversite sınavlarına baktığımızda hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz yüzümüzü ak etti. Ancak bu sene hepinizin bildiği gibi çok büyük bir felaket yaşadık. O felakette 12 ilimiz ciddi şekilde etkilendi. Kayseri’de aslında etkilenen illerden birisi. Çok şükür ki can kaybımız olmadı. Ancak okullarımızın bir kısmında ağır hasar meydana geldi. Öğretmenlerimiz o dönemde de eğitime devam ettiler ve sonunda güzel başarılar elde ettiler. Biz bu sene hep beraber el ele vererek başarıyı birkaç puan daha yukarıya çıkarmak için uğraşacağız” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİMİZ DİNAMİK, HUZURLU, GÜVENLİ BİR ŞEHİRDİR”

Daha sonra konuşan Başkan Büyükkılıç ise öğrencilere her zaman destek olduklarını ifade ederek, “Gerçekten yüz akı olan değerli öğretmen ve yönetici arkadaşlarımız ben her şeyden önce 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kayserimiz dinamik ve güvenli bir şehir. Bu dinamizmi oluşturan en önemli faktörlerden biri ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 350 bin civarındaki yavrularımız, 75 bin civarında üniversite öğrencimiz bu yavrularımızın daha donanımlı geleceğe daha ümitle bakmalarını sağlamak amacıyla en güzel dayanışma örneklerini sergiliyor. Gerekli desteklerimiz sürdürüyoruz. Başarımızın daha yukarıya çekilmesi için üzerimize düşeni yapma yönünde hep birlikte idare gösteriyoruz” diye konuştu.

Teknolojiyi üreten millet olma yolunda ilerlemeler yaşandığını dile getiren Milletvekili Cahit Çıngı, “Bilimin çok önem kazandığı ve çok parçalanıp detaylara indiği bir dönem yaşıyoruz tüm dünyada. Genç bir nüfusa sahip ve eğitim teknolojilerini çok ileri bir seviyeye getirmiş bir ülke olarak teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten bir millet olma yolundayız. Milli eğitim sistemimizin de zaten bu noktada yapılandığını biliyoruz. İnşallah bu yavrularımızın da her bir artık birer Selçuk Bayraktar olarak birer bilim uzmanı olarak yetişecekler. Bu konuda öğretmenlerimiz ve idarecilerimizin de onlara daha geniş bir vizyon, daha hür bir düşünce daha serbest bir tarzda eğitim vereceklerine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse açılış konuşmasında, kentte bin 157 okul, 22 bin 418 öğretmen ve 340 bin 251 öğrenci ile eğitim öğretim sürecine hazır olduklarını ifade etti.

Teknolojiyi velilerin takip edip öğrencilere aktarması gerektiğini dile getiren Müdür Karaköse, “İçinde bulunduğumuz yüzyılda , bilim ve teknolojideki gelişmeler baş döndürücü bir hızla devam ederken bu süreçten geri kalmamak için önlemlerimizi almamız ve çocuklarımızı bu gelişmelerden haberdar edip onlara bu doğrultuda yaşantılar sunmamız çok önemli” şeklinde konuştu.

Son olarak ise yeni eğitim öğretim yılının olumsuz durum yaşanmadan kapanmasını temennisinde bulunan Karaköse, “ 2023-2024 eğitim öğretim yılının tüm ülkemize, insanlığa, ilimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını ve kazasız belasız bir eğitim öğretim yılını tamamlamayı temin ediyorum” dedi.