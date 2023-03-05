3,5 metrelik yasaklı köpek balığının satışına ceza

Kayseri'de yasaklı tür olan 3,5 metre boyundaki camgöz köpek balığının satışını yapanlara cezai işlem uygulandı.

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  • 05.03.2023 12:41
  • Güncelleme: 05.03.2023 13:26
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3,5 metrelik yasaklı köpek balığının satışına ceza
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yasaklı tür olan 3,5 metre boyundaki camgöz köpek balığının satışını yapanlara cezai işlem uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Su Ürünleri Kontrol ve Denetim ekipleri, yapılan ihbar üzerine Kayseri’de perakende balık satış noktalarında denetim başlattı. Yapılan denetimlerde 352 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 105 kilogram ağırlığında olan camgöz köpek balığının (Squalidae sp.) satışının yapıldığı belirlendi. Köpek balığı satışı yapanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 25’inci maddesine göre “Zamanlar, mevsimler, cins, nev’i, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibarıyla istihsali yasak olan su ürünlerinin yasağın devam ettiği müddet zarfında her ne suretle olursa olsun satışı, nakli, imalatla kullanılması yasaktır” hükmü ve 36-m maddelerine göre idari işlem başlatıldı. İşletme hakkında ise 5/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 16’ncı maddesi ile belirlenen çizelgede yer alan türlerin iç sular dahil bütün sularda avlanması, toplanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaklı türlerden olması nedeniyle idari para cezası uygulanmasına ve köpek balığına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verildi.

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İHA

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