35 Milyon liralık cami, Anbar'da ibadete hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirdiği projelerle kentin hem manevi hem de sosyal yaşamını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde hayata geçirdiği belediye–hayırsever iş birliği projelerine bir yenisini daha ekledi. Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve hayırsever iş insanı Muhittin Birdal’ın katkılarıyla yaklaşık 35 milyon TL’lik yatırım maliyetiyle hayata geçirilen Birdal Camii, bölge sakinlerinin hizmetine sunulmaya hazır hale geldi.

İbadetin yanı sıra sosyal yaşamı da destekleyecek şekilde planlanan cami, modern mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla dikkat çekiyor. Toplam 840 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Birdal Camii, 560 metrekare zemin kat ve 220 metrekare birinci kat olmak üzere iki kattan oluşuyor. 632 kişilik ibadet kapasitesiyle planlanan camide ayrıca bir okuma salonu da yer alıyor.

Caminin yanında bulunan 60 metrekarelik şadırvan alanı ile birlikte yapı, yalnızca ibadet alanı olmanın ötesine geçerek mahalle sakinlerinin sosyal ve manevi ihtiyaçlarına da cevap verecek bir merkez olarak tasarlandı.

Kayseri’nin köklü hayırseverlik kültürünün bir yansıması olan bu proje, Büyükşehir Belediyesi’nin şehircilik anlayışında benimsediği dayanışma ve ortak akıl yaklaşımının önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sıkça vurguladığı belediye–hayırsever iş birliği modeli kapsamında hayata geçirilen Birdal Camii, kentin imarına ve sosyal dokusuna değer katan bir eser olarak Kayseri’ye kazandırıldı.