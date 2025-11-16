Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerin ardından Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) çerçevesinde tamamlanan 42 bin 60 konut ve 3 bin 282 işyeri için 350 bininci konut kura çekimi ve anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetlerinde, ilgili tüm kurum ve kuruluşların yakın iş birliği ve koordinasyonu ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) doğrultusunda başlatılan “Dünyanın En Büyük ve En Hızlı İyileştirme Operasyonu” devam ediyor. Bu kapsamda; Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kayseri, Bingöl, Malatya, Diyarbakır, Osmaniye, Elazığ, Sivas, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Tunceli, illerinde yapımı tamamlanan; 42 bin 60 konut ve 3 bin 282 iş yeri, Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenen törende hak sahibi depremzede vatandaşlarla buluşturuldu. Cumhurbaşkanı, noter huzurunda çekim işlemlerinin yapılacağı AFAD Başkanlığı'na VKS yoluyla bağlanarak AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan’dan bilgi aldı, kura çekiminin başlatılması talimatı verdi, butonlara basılmak suretiyle "9.Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni" başlatıldı. Gerçekleştirilen tören ile konut ve iş yerlerinden oluşan 45 bin 342 yeni bağımsız bölümün kuraları çekildi. Böylece, bugüne kadar 350 bin 178 konut ve iş yeri depremzede vatandaşlarla buluşturulmuş oldu.