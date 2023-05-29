38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

 Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan Harun Ç. (38) fabrikada ölü bulundu. Harun Ç.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

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  • 29.05.2023 09:33
  • Güncelleme: 29.05.2023 09:33
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38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

Olay, dün akşam İncesu ilçesindeki bir işletmede meydana geldi. Harun Ç. (38) isimli genç fabrikada ölü bulundu. Harun Ç.'nin, henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Harun Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Harun Ç.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

1ha

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