38 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "Kasten Öldürme" ve "Kasten Yaralama" suçundan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (25) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

