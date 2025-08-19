38 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'Kasten Öldürme' ve 'Kasten Yaralama' suçundan 38 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (25) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
