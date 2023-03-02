39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, bazanın arkasında yakalandı

Kayseri'de 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, saklandığı evde bazanın arkasında yakalandı.

PAYLAŞ
  • 02.03.2023 18:42
  • Güncelleme: 03.03.2023 10:25
  • 90
39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, bazanın arkasında yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, saklandığı evde bazanın arkasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, özellikle "hırsızlık" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayseri ve Konya’da hakkında ’kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ’konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y.’nin (29) Fevzioğlu Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, kadını yatak odasındaki bazanın arkasında saklanırken yakaladı. Kadının kendisini yakalayan polislere ’Ne oluyor ya’ sözleri de kameralara yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, cezaevine teslim edildi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta ağır hasarlı bina yok

Talas’ta ağır hasarlı bina yok

Sivas Bulvarı'nı Kocasinan Bulvarı'na bağlayan yol trafiğe açıldı

Sivas Bulvarı’nı Kocasinan Bulvarı’na bağlayan yol trafiğe açıldı

Sivas Bulvarı Kocasinan Bulvarı'na bağladı

Sivas Bulvarı Kocasinan Bulvarı'na bağladı

Talas'ta ağır hasarlı bina yok

Talas'ta ağır hasarlı bina yok

Başkan Büyükkılıç, Düvenönü esnafı ile buluştu

Başkan Büyükkılıç, Düvenönü esnafı ile buluştu

Enflasyon son 12 ayın en düşük seviyesini gördü

Enflasyon son 12 ayın en düşük seviyesini gördü

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının programı belli oldu

TFF, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının programı belli oldu

Kayserispor - Fenerbahçe maçına misafir takım taraftarı alınmayacak

Kayserispor - Fenerbahçe maçına misafir takım taraftarı alınmayacak

DAHA FAZLA
Kocasinan'dan Elbistan'a, 'Kocasinan Yaşamkent' Merkezi

Kocasinan'dan Elbistan'a, 'Kocasinan Yaşamkent' Merkezi

Kocasinan'da bir günde 23 çift, mutlu yuvaların temelini attı

Kocasinan'da bir günde 23 çift, mutlu yuvaların temelini attı

Kayserispor - Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarları tribüne alınmayacak. Kayseri 2.Bölge İdare Mahkemesi, Yürütmeyi Durdurma Kararı'nı bozdu.

Kayserispor - Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarları tribüne alınmayacak. Kayseri 2.Bölge İdare Mahkemesi, Yürütmeyi Durdurma Kararı'nı bozdu.

Yahyalı Kadın Kooperatifi 3 ayda 500 bin TL ciro yaptı

Yahyalı Kadın Kooperatifi 3 ayda 500 bin TL ciro yaptı

Büyükşehir'den deprem bölgesine 2 konteyner mutfak ve 1 konteyner yatakhane daha

Büyükşehir'den deprem bölgesine 2 konteyner mutfak ve 1 konteyner yatakhane daha