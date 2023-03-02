39 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu, bazanın arkasında yakalandı

Kayseri’de 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, saklandığı evde bazanın arkasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, özellikle "hırsızlık" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayseri ve Konya’da hakkında ’kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ’konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ’bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y.’nin (29) Fevzioğlu Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, kadını yatak odasındaki bazanın arkasında saklanırken yakaladı. Kadının kendisini yakalayan polislere ’Ne oluyor ya’ sözleri de kameralara yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, cezaevine teslim edildi.