4 aracın karıştığı kazada 3 hafif yaralı

Kayseri'de Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı kazada sürücü A.E. (20), sürücü İ.A. ve araçta bulunan S.A. hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralı sürücü A.E. (20), sürücü İ.A. ve araçta bulunan S.A.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

