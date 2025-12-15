4 aracın karıştığı kazada 3 hafif yaralı
Kaza, öğle saatlerinde Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralı sürücü A.E. (20), sürücü İ.A. ve araçta bulunan S.A.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.