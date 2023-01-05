4 Ayda 4 Koldan 537 Onarım

Talas'taki basit bakım-onarım işlerini yerine getirmek amacıyla Ağustos 2022'de hayata geçirilen 'Onarım Timi', kurulduğu günden bu yana irili ufaklı 537 onarım talebini çözüme kavuşturdu.

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  • 05.01.2023 11:58
  • Güncelleme: 05.01.2023 12:18
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4 Ayda 4 Koldan 537 Onarım
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’taki basit bakım-onarım işlerini yerine getirmek amacıyla Ağustos 2022’de hayata geçirilen ‘Onarım Timi’, kurulduğu günden bu yana irili ufaklı 537 onarım talebini çözüme kavuşturdu.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçen ve talepleri anında değerlendiren Onarım Timleri, 4 ekip halinde ilçede birçok noktada gerekli bakım ve onarım işlerini gerçekleştiriyor. Çalışmalarına hızla devam eden tim, bu çerçevede kurulduğu günden itibaren 4 aylık sürede toplam 537 onarım talebini yerine getirdi. Talas genelinde çalışmalarını sürdüren Onarım Timi, kilitli parke ve bordür tamiratından engelli rampası düzenlemesine, tabela düzeltme işinden arazi düzenleme ile temizlik ve küçük boyama işlerine kadar çeşitli konularda ortaya çıkan eksiklikleri gidererek ilçe sakinleri için daha güvenli ve konforlu bir ortam oluşturuyor.

Basit problemlere anında çözüm üretmek amacıyla kurulan Tim sayesinde, daha büyük problemlerin oluşmasının önüne geçerek zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanırken, vatandaşlar için de konforlu ve güvenli ortamın sürekliliği sağlanmış oluyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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