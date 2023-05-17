4 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 ayrı suçtan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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  • 17.05.2023 17:27
  • Güncelleme: 18.05.2023 13:04
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4 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 ayrı suçtan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından Mevlana Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda; ‘bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık’, ‘başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma’, ‘basit yaralama’, ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K. cezaevine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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