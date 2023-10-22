4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nden İsrail'e tepki

4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, İsrail'in Gazze saldırısını düzenlenen basın açıklamasıyla protesto etti.

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  • 22.10.2023 14:41
  • Güncelleme: 22.10.2023 14:41
4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nden İsrail'e tepki
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, İsrail’in Gazze saldırısını düzenlenen basın açıklamasıyla protesto etti.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu önünde düzenlenen basın açıklamasına 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti başkanı Muhittin Karahan ve basın mensupları katıldı.”

4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti başkanı Muhittin Karahan , İsrail’in insanlık suçu işlendiğini belirterek, “Tüm Dünya 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı terör saldırılarına şahitlik etmektedir. İsrail; sivil asker ayrımı yapmadan, hastane ve ibadethane gözetmeden bebeklerden görevini yapmaya çalışan gazetecilere kadar herkesi gözü dönmüşçesine katlediyor. Saldırılarında fosfor bombasına varana kadar birçok kitle imha silahını kullanan bu terör devleti insanlık suçunun yanı sıra Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen savaş suçlarını da işlemektedir. Birleşmiş Milletlerin bu soykırıma sessiz kalması, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da her fırsatta dile getirdiği gibi bu yapının meşrutiyetini tartışılır hale getirmiştir. Türk, her daim mazlumun umudu olduğu gibi yaşanan bu insanlık dışı işgal girişiminde de tarihin kendine yüklediği kutsat sorumluluğu yerine getirecektir, buna inancımız tamdır” dedi.

“Katil devlet İsrail ve yandaşlarını şiddetli kınıyoruz”

Karahan, İsrail’i kınadıklarını ifade edip, “Birleşmiş Milletler başta olmak üzere batılı toplumlar bu vahşete duyarsız kalsa da bizler duyarsız kalamazdık. Bizler, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti mensupları olarak katil devlet İsrail ve yandaşlarını şiddetli kınıyoruz. Bu süreçte kararlılıkla tavrını ortaya koyan devletimizin de yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Terör devleti İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridinde bugüne kadar yaklaşık 1800’ü çocuk 4 bin 500’e yakın Filistinli hayatını kaybetti. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), saldırılarda 16 gazetecinin hayatını kaybettiğini, 3 gazetecinin ise kayıp olduğunu duyurdu. Bu vesile ile hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize ve meslektaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

İHA

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