4 günde 24 kişiye uyuşturucudan adli işlem yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 gün içerisinde yapılan uygulamalarda yakalanan 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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  • 03.04.2023 12:03
  • Güncelleme: 04.04.2023 09:30
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4 günde 24 kişiye uyuşturucudan adli işlem yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 gün içerisinde yapılan uygulamalarda yakalanan 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 31 Mart-3 Nisan tarihleri arasında uygulamalar yaptı. Uygulamalarda yakalanan 24 şüpheliye adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekiplerin yaptığı uygulamaların devam edeceği belirtildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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