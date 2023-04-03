4 günde 24 kişiye uyuşturucudan adli işlem yapıldı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 gün içerisinde yapılan uygulamalarda yakalanan 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 31 Mart-3 Nisan tarihleri arasında uygulamalar yaptı. Uygulamalarda yakalanan 24 şüpheliye adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekiplerin yaptığı uygulamaların devam edeceği belirtildi.