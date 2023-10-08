4 gündür kayıp olarak aranan genç asılı halde bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan genç asılı halde ölü bulundu.

PAYLAŞ
  • 08.10.2023 22:48
  • Güncelleme: 09.10.2023 10:38
4 gündür kayıp olarak aranan genç asılı halde bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan genç asılı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçkaya Mahallesi’nde ikamet eden ve 4 gündür kayıp olarak aranan Cengizhan K.’nın cansız bedenine ulaşıldı. Cengizhan K., İbrahimağa Mahallesi Trem Sokak’ta bulunan metruk bir binada asılı halde bulundu. Cengizhan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İtfaiyeden 'Yangın, deprem ve trafik kazaları' Eğitimi

İtfaiyeden 'Yangın, deprem ve trafik kazaları' Eğitimi

4 gündür kayıp olarak aranan genç asılı halde bulundu

4 gündür kayıp olarak aranan genç asılı halde bulundu

Gömeç Mahallesi Sivas Karayolu'nda zincirleme kaza meydana geldi

Gömeç Mahallesi Sivas Karayolu’nda zincirleme kaza meydana geldi

Sungur ailesinin mutlu günü

Sungur ailesinin mutlu günü

Komşu kavgasında 5 kişi yaralandı

Komşu kavgasında 5 kişi yaralandı

Yamaç paraşütü yapan kişi iniş sırasında düştü

Yamaç paraşütü yapan kişi iniş sırasında düştü

Çok Okunanlar
1
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

2
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

3
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

4
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

5
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

6
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akkışla'nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

Akkışla’nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

Tarihi Medresede Budist Ayini

Tarihi Medresede Budist Ayini

DAHA FAZLA
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

Mezarlıkta kalbinden bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

Develi'nin kentsel dönüşüm projeleri yakın takipte

Develi'nin kentsel dönüşüm projeleri yakın takipte

Bir hafta bir yazar: Serkan IŞIK

Bir hafta bir yazar: Serkan IŞIK

Glütensiz Kafe'den vatandaşlar çok memnun

Glütensiz Kafe'den vatandaşlar çok memnun