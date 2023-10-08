4 gündür kayıp olarak aranan genç asılı halde bulundu
Kayseri'nin Develi ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan genç asılı halde ölü bulundu.
- 08.10.2023 22:48
- Güncelleme: 09.10.2023 10:38
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Kayseri’nin Develi ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan genç asılı halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kılıçkaya Mahallesi’nde ikamet eden ve 4 gündür kayıp olarak aranan Cengizhan K.’nın cansız bedenine ulaşıldı. Cengizhan K., İbrahimağa Mahallesi Trem Sokak’ta bulunan metruk bir binada asılı halde bulundu. Cengizhan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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