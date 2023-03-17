4 ilde hırsızlık yaptı, Kayseri'de yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 4 ilde yapılan "hırsızlık" suçlarından hakkında toplam 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ev faresi kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından hakkında özellikle "hırsızlık" suçlarından yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde yaptıkları operasyonla İstanbul, Antalya, Kırşehir ve Kocaeli’nde "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında toplam 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T. isimli kadın yakalandı. Ayrıca ekipler tarafından yapılan çalışmalarda "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan toplam 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan F.A. da kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.